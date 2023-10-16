‘Adliyede rüşvet çarkı’na sansür sürüyor: İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma geldi!

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye gönderdiği şikayet yazısına ilişkin tartışmalar sürüyor. BirGün’ün özel haberine gelen ‘içerikten çıkarma’ kararının ardından bu kez de karar hakkındaki haberlere ‘içerikten çıkarma’ geldi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’nı anlattığı haberine gelen ‘içerikten çıkarma’ kararının ardından söz konusu karara yönelik haberler hakkında da ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK’ye gönderdiği şikayet yazısı, BirGün yazarı Timur Soykan’ın geçen Cuma günü manşet olan haberi ile kamuoyunun gündemine gelmişti. Haber hakkında, Uçar’ın HSK’ye gönderdiği yazıda ismi anılan İstanbul Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun’un talebiyle önce ‘erişim engeli’, ardından ise ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti.

Altun’un talebi üzerine bu kez de ‘içerikten çıkarma’ kararına dair haberler hakkında ‘içerikten çıkarma kararı verildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “(…) talepte bulunan hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifade ve anlatımların bulunduğu, bu haliyle talebe konu yayınların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu sonuç ve kanısına varılarak 5651 Sayılı Yasa kapsamından yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne” gerekçesiyle verilen kararla, BirGün’ün konu hakkındaki 6 içeriğinin de yer aldığı farklı yayınlardan toplam 59 içeriğin ‘içerikten çıkarılması’na hükmedildi.