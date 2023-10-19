‘Adliyede rüşvet çarkı’nda içerikten çıkarma matruşkası: Yeni sansür kararında Kılıçdaroğlu da var!
BirGün’ün ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik sansür sürüyor. Alınan yeni kararla, “İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma geldi” haberinin de içerikten çıkarılmasına hükmedildi. İçerikten çıkarılacak haberler arasında Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, TİP’li Ahmet Şık’ın soru önergesi ve kararı aldıran Bekir Altun’un bizzat yaptığı açıklama dahi var!
HABER MERKEZİ
BirGün’den Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik sansür tam gaz devam ediyor. Daha önceki haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı aldıran İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, 171 haber ve video hakkında yeni bir ‘içerikten çıkarma’ kararı daha aldırdı. İçerikten çıkarılmasına dair karar veren haberler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu Salı günü yapılan TBMM Grup Toplantısı’ndaki açıklamaları da var.
İÇERİKTEN ÇIKARMA HABERİNİN İÇERİKTEN ÇIKARILMASI HABERİNE DE İÇERİKTEN ÇIKARMA KARARI
Bekir Altun’un başvurusu üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, gerekçe olarak, “başvurucunun kişilik haklarını ihlal edici, kişisel verilerini işler nitelikte içerikler bulunduğunun görüldüğü” ifadeleri kullanıldı.
Kararda, BirGün’den Timur Soykan’ın olay hakkında soruşturma başlatıldığına dair yeni haberinin yanı sıra 6 haber daha bulunuyor.
Ayrıca “İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma geldi!” haberine de içerikten çıkarılma geldi.
KILIÇDAROĞLU VE ŞIK’A DA SANSÜR
‘İçerikten çıkarılacak diğer haberlerden bir diğeri de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu skandal hakkında TBMM CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya ait. Bunun yanı sıra TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin de ‘içerikten çıkarılması’na karar verildi.
BirGün’den 7 haberin bulunduğu kararda farklı yayınların haberleri ve video içerikleriyle birlikte toplamda 171 linkin içerikten çıkarılmasına hükmedildi.
KENDİ AÇIKLAMASINI DA SANSÜRLETTİ
İlgili kararla içerikten çıkarılacak haberler arasında, başvuruyu yapan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un kendi yaptığı açıklaması da yer alıyor. Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a konuşan Bekir Altun, “HSK iddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım” demişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK’ye ilettiği yazıyı BirGün’den Timur Soykan Türkiye’ye duyurmuştu. İsmail Uçar, yazıda “Kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı… Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor… Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama ile yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.
Haberimiz hakkında, yayınlandığı gün jet hızıyla ‘içerikten çıkarma’ kararı verilirken benzer kararlar daha sonra da devam etmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haberin üzerinden 3 gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.
İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nın da dilekçede adı geçen yargı mensupları dışındaki olaylar ve kişiler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.