‘Adliyede rüşvet çarkı’nda içerikten çıkarma matruşkası: Yeni sansür kararında Kılıçdaroğlu da var!

BirGün’ün ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik sansür sürüyor. Alınan yeni kararla, “İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma geldi” haberinin de içerikten çıkarılmasına hükmedildi. İçerikten çıkarılacak haberler arasında Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, TİP’li Ahmet Şık’ın soru önergesi ve kararı aldıran Bekir Altun’un bizzat yaptığı açıklama dahi var!

HABER MERKEZİ

BirGün’den Timur Soykan’ın ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik sansür tam gaz devam ediyor. Daha önceki haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı aldıran İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, 171 haber ve video hakkında yeni bir ‘içerikten çıkarma’ kararı daha aldırdı. İçerikten çıkarılmasına dair karar veren haberler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu Salı günü yapılan TBMM Grup Toplantısı’ndaki açıklamaları da var.

İÇERİKTEN ÇIKARMA HABERİNİN İÇERİKTEN ÇIKARILMASI HABERİNE DE İÇERİKTEN ÇIKARMA KARARI

Bekir Altun’un başvurusu üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, gerekçe olarak, “başvurucunun kişilik haklarını ihlal edici, kişisel verilerini işler nitelikte içerikler bulunduğunun görüldüğü” ifadeleri kullanıldı.

Kararda, BirGün’den Timur Soykan’ın olay hakkında soruşturma başlatıldığına dair yeni haberinin yanı sıra 6 haber daha bulunuyor.

Ayrıca “İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma geldi!” haberine de içerikten çıkarılma geldi.

KILIÇDAROĞLU VE ŞIK’A DA SANSÜR

‘İçerikten çıkarılacak diğer haberlerden bir diğeri de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu skandal hakkında TBMM CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya ait. Bunun yanı sıra TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin de ‘içerikten çıkarılması’na karar verildi.

BirGün’den 7 haberin bulunduğu kararda farklı yayınların haberleri ve video içerikleriyle birlikte toplamda 171 linkin içerikten çıkarılmasına hükmedildi.

KENDİ AÇIKLAMASINI DA SANSÜRLETTİ

İlgili kararla içerikten çıkarılacak haberler arasında, başvuruyu yapan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un kendi yaptığı açıklaması da yer alıyor. Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a konuşan Bekir Altun, “HSK iddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım” demişti.