Adliyede silahlı erkek şiddeti: Kadın hakimi yaralayan savcı hakkında 42 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi silahla yaralayan erkek savcı hakkındaki iddianame tamamlandı. Failin “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” dahil birçok suçtan hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli hakim Aslı Karaman’ı silahla yaralayan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Kılıçaslan için 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SİSTEMATİK BASKI VE TEHDİT SÜRECİ

İddianameye göre, ikili arasındaki ilişkinin sona ermesinin ardından fail erkek Kılıçaslan, Karaman üzerinde sistematik bir baskı süreci başlattı. Kılıçaslan’ın, ilişkinin duyulmasının kariyerine zarar vereceği ve ailesiyle aynı sitede oturan Karaman’la karşılaşma endişesiyle, Karaman’ın İstanbul’u terk etmesi için zorlamada bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca failin, Karaman’ın adliyedeki çalışma odasına giderek veya mesaj yoluyla silah görselleri göndererek tehditlerini sürdürdüğü belirtildi. Karaman’ın tüm iletişim kanallarını engellemesine rağmen Kılıçaslan’ın, gizli numaralardan arayarak ve banka dekontlarındaki işlem açıklamaları üzerinden mesajlar göndererek tacizine devam ettiği aktarıldı. Ayrıca şüphelinin, Karaman adına sahte sosyal medya hesapları açtığı, Karaman’a ve ailesine ait kişisel verileri ele geçirerek yıldırma ve baskı amacıyla kullandığı ifade edildi.

ADLİYE ODASINDAKİ SALDIRI

Olay günü olan 13 Ocak’ta, Kılıçaslan’ın Karaman’ın adliyedeki odasına gittiği, dışarı çıkması yönündeki uyarılara rağmen odayı terk etmediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin önce silahını Karaman’ın yüzüne doğrulttuğu, odada bulunan bir tanığın müdahale çabası sırasında ise silahını ateşleyerek Karaman’ı hayati bölgesinden yaraladığı kaydedildi. İkinci atışın ise tanığın müdahalesiyle engellendiği vurgulandı.

42 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Muhammet Çağatay Kılıçaslan için şu suçlardan ceza istendi:

Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs,

Israrlı takip,

Silahla ve zincirleme şekilde tehdit,

İş yeri dokunulmazlığını ihlal,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek.

Şüpheli hakkında toplamda 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.