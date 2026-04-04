Adliyede uyuşturucu operasyonu: Cumhuriyet savcısı ve avukatlar gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan ihbar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında adliye içinde kurulan kirli ağ ortaya çıkarıldı.

Zabıt katibi H.İ.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine teknik takip başlatıldı. CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve incelemeler sonucu yalnızca bir kişinin değil, adliye içinden ve dışından geniş bir çevrenin bu ağa dahil olduğu tespit edildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edilirken, aralarında savcı, avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 1 cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. Adliyede görevli kişiler hakkında "uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal" gibi ağır suçlarla ilgili gerekli işlemler tesis edildi.

AÇIĞA ALINDI

Savcı hakkında soruşturma izni verilerek açığa alındı.

YAZIŞMALAR DELİL OLDU

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyan çok sayıda yazışma bulundu. Özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında tutuklama, adli kontrol, HSK bildirimi gibi farklı tedbirler uygulandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında zabıt katibi H.İ.U. ve Sulh Ceza Hâkimliği'nde görevli zabıt katibi M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık kaynakları, dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtirken, delil toplama süreci sürüyor.