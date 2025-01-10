Adliyedeki lostra çalışanı hakkında 10 yıl hapis talebi: Para karşılığı beraat vaadi!

Bakırköy Adliyesi'ndeki lostrada çalışan ve hakim, savcıları tanıdığını, dava dosyalarına etki edebileceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede zanlı için ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER‘e yaptığı ihbarda Bakırköy Adliyesi'nde faaliyet gösteren lostra işletmecisi S.K.’nin bir davayla ilgili kendisine beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. İddianamede, Baran'ın dolandırıldığını söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

OĞLUNUN HESABINA PARA GÖNDERMİŞ

İddianameye göre müşteki Ebubekir Baran şunları söyledi:

“S.K.’yi iki yıldır tanıyorum. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren bir davamla ilgili kendisine ulaştım. Bağcılar'da kendimin kullandığı arabada davam hakkında yardımcı olup olamayacağını sordum. S.K. bana işi halledeceğini, dosyayı beraat ile sonuçlandıracağını, hakim ve savcıları tanıdığını söyledi ve karşılığında 120 bin TL para istedi. Ben de oğlunun hesabına 5 bin TL gönderdim. Yaklaşık iki hafta sonra S.K.’yi cep telefonundan arayarak dosyamı sordum. Bana kalan 115 bin TL'yi gönderdiğimde dosyanın kapanacağını söyledi. Kalan parayı banka üzerinden istemedi. Ben de kendisine 115 bin TL'yi elden verdim. Bana parayı hakim savcılara teslim edeceğini söyledi. Daha sonra dosyam sonuçlanmayınca vermiş olduğum parayı geri istedim. Beni oyaladı, 'Bir daha arama' dedi, ardından engelledi. Daha sonra eşimin çantasından para çalınması olayı ile ilgili Bakırköy Adliyesi‘nde S.K.'nin yanına geldik. S.K. bize dilekçe alarak doldurdu. Müracaat savcılığında işlemleri halledeceğini, hırsızlık yapan kişiyi tutuklatacağını söyledi. Bizden 500-600 TL gibi bir para aldı. Şikayetçiyim" dedi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİ İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

İddianamede, HTS kayıtlarına göre müşteki Ebubekir Baran ile S.K. arasında 16 kez irtibat kaydına rastlanıldığı belirtildi. Banka hesap hareketlerinin incelemesi sonucunda müşteki Baran'ın S.K.’nin oğlunun hesabına 5 bin TL gönderdiği de iddianamede yer buldu. İddianamede, tape kayıtlarına göre S.K.‘nin müşteki Baran'a beyanından dönmesi için 20 bin TL vermeyi kabul ettiği belirtildi.

“BORCUNU ÖDEDİ” SAVUNMASI

Şüpheli S.K. ise iddianamede yer alan ifadesinde adliyede bulunan lostra salonunu işlettiğini, adliyeye gelen kişilere hiçbir şekilde yönlendirmede bulunmadığını ve menfaat temin etmediğini söyledi. S.K., "Ebubekir Baran isimli şahsı yaklaşık bir yıldır tanıyorum, kendisini ve eşini adliyede gördüm. Bir konuya ilişkin itiraz dilekçesi yazdılar. Kendilerine yardımcı olmadım. Daha sonra Ebubekir Baran beni aradı ve adliyede bir dilekçe işi olduğunu söyledi. Bu işlerden anlamadığımı söyledim. Baran'a tarihini hatırlamadığım bir dönemde borç para verdim. Borcumu istediğimde Ebubekir beni tehdit etti. Karşılıklı küfürleştik, daha sonra beni arayarak hesap numarası istedi. Benim hesap numaram olmadığı için oğlumun hesap numarasını gönderdim. Para oğlumun hesabına geldi. Ebubekir Baran‘dan hiçbir şekilde 120 bin TL para almadım. Bana iftira atıldı. Aramızda meydana gelen 5 bin TL'lik borç nedeniyle husumet bulunuyor. Ebubekir Baran'a ifadesinden dönmesi koşulu ile 20 bin TL para vermeyi kabul ettim. Fakat benden 50 bin TL para istedi. Bu nedenle parayı vermedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

DAVA YAKINDA BAŞLAYACAK

İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten şüphelinin müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, çelişkili savunması ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde S.K.’nin müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede, uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. S.K.’nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, S.K.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.