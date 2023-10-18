Adliyedeki rüşvet skandalı | Akşener: Erdoğan yine sessizliğe bürünmüş vaziyette çünkü her şeyin farkında

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, BirGün'ün kamuoyuna duyurduğu adliyedeki rüşvet skandalına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini koruduğuna dikkat çekti. Hukuk sisteminin geldiği noktanın ortaya konulduğunu kaydeden Akşener, "Erdoğan yine, sessizliğe bürünmüş vaziyette. Çünkü, o da, aslında her şeyin farkında" dedi. İsrail'in Gazze'de hastaneye gerçekleştirdiği saldırıya da değinen Akşener, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "21. yüzyılın Hitler'i" olarak niteledi, yargılanması yönünde çağrı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısına değinerek başlayan Akşener, "Bunun adı terörle mücadele değil bizzat terörün kendisidir. Netanyahu, 21. yüzyılın Hitler'idir" dedi.

Devamla ekonomiye yönelik eleştirlerde bulunan Akşener, iktidarın seçim öncesi verdiği sözlere atıf yaparak "Enerji fiyatları daha da artacak demek. Bu bizim için hem zam hem cari açık demek. Motorine zam geldi, sırada benzin var. Verilen sözler hala hafızamızda. Milletimizin payına zamdan başka hiçbir şey düşmüyor" diye konuştu.

Emekliye tek seferlik sağlanacak olan 5 bin liralık destek ödemesini eleştiren Akşener, şöyle konuştu: "Emeklilerimize 5 bin TL ödeme yapacakları söylendi. İkramiye mi ödeme mi değil? Yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek. Biz emeklilere önümüzdeki seçimler için yerel seçim sadakası veriyorlar. Bu kadar basit."

YARGIDAKİ RÜŞVET SKANDALI

Konuşmasına, BirGün yazarı Timur Soykan tarafından duyurulan "adliyedeki rüşvet skandalı" ile devam eden Akşener, yaşanan skandal karşısında iktidarın sessiz kaldığına vurgu yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener, şunları söyledi:

"İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı’nın yazmış olduğu bir ihbar dilekçesine, şahit olduk. Sayın Başsavcı, bu dilekçesinde hepimizin az çok tahmin ettiği gerçeklerin dehşet verici boyutlarını dile getirdi. Yargıdaki çürümüşlüğü anlattı. Para karşılığı alınan kararları anlattı. Ülkemizdeki hukuk sisteminin nasıl çöktüğünü anlattı.

Konuyla ilgili, soruşturma başlatılmış. HSK Teftiş Kurulu da bir müfettiş görevlendirmiş. Bakalım, sonucu hep beraber göreceğiz. Yalnız, ortada, böylesine büyük bir rezalet varken Erdoğan yine, sessizliğe bürünmüş vaziyette… Çünkü, o da, aslında her şeyin farkında."

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün akşam Gazze'den gelen haberle sarsıldık. Teröre karşı savaş iddiasıyla yola çıkan İsrail'in sivilleri bile hedef alan gaddarlığı hastaneyi bombalayacak kadar alçalmıştır. Bunun adı terörle mücadele değil düpedüz terörizmdir. Bu bizzat Netanyahu terörüdür.

Önce çıktılar hastaneyi Hamas bombaladı dediler, kimse inanmayınca füze yolunu şaşırdı diyecek kadar alçaldılar. Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir. Zaman farklı zihniyet aynı zihniyettir. Derhal yargılanmalıdır. Medeni değerleri savunduğunu söyleyen her ülke bu vahşete karşı tutum almalıdır.

Bir yandan kitap defter masrafları, giyim kuşam servis masrafları derken ailelerimizgünden güne çıkmaza sürükleniyor. Maaş zamları eriyip gitti. Kış kapıya dayandı, artan fiyatların yanına ısınma masrafları eklenecek. Dünya savaşla karşı karşıya. Enerji fiyatları daha da artacak demek. Bu bizim için hem zam hem cari açık demek. Motorine zam geldi, sırada benzin var. Verilen sözler hala hafızamızda. Milletimizin payına zamdan başka hiçbir şey düşmüyor. AK Parti iktidarının ekonomi politikası ağustos böceği ile karınca gibi.

"SEÇİM ÖNCESİ SADAKA VERİYORLAR"

Bakan Şimşek göreve geldiğinde para bulmak için körfez ülkelerine gittiler. 50 milyon dolar gelecekti değil mi? Ne gelen var ne de yatırım yapan. Ülkemize adalete hukuka demokrasiye güven yok. Hal böyle olunca akıl veren iyi yoldasınız diyen çok olur, ama parasını veren yatırım yapan kimse olmaz. Seçimden önce elde ne varsa harcadılar. Seçim bittikten sonra vatandaşa dönüp zaman kemer sıkma zamanı dediler.

Durum bu kadar açık ve net. Büyük bir adaletsizlik ve haksızlık var. Seçimlerden önce servetine servet katanlar ile seçimlerden sonra bedel ödeyenler aynı insanlar değil. Emeklimizin asgari ücretlimizin aldığı maaş açlık sınırının altında kaldı. Çalışan nüfusumuzun yarısı asgari ücretli. Milletimiz adeta can çekişiyor. Ama iktidar enflasyon için faturayı yine milletimize kesiyor. Böyle bir utanmazlık olabilir mi?

Emeklilerimize 5 bin TL ödeme yapacakları söylendi. İkramiye mi ödeme mi değil? Yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek. Biz emeklilere önümüzdeki seçimler için yerel seçim sadakası veriyorlar. Bu kadar basit. İktidardakilere sormak istiyorum, emekli olup da çalışmaya devam edenler keyiften mi çalışıyor? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Şimdi emekli çalışanlarımızın işlerinden çıkıp kayıt dışı çalışmaya devam edecekler. Neye üzüleceğimizi şaşırdık.

"ÇALIŞANLARIMIZIN NEREDEYSE YARISI AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Emeklimizin, asgari ücretlimizin aldığı maaş, açlık sınırının altında kaldı. Çalışan nüfusumuzun, neredeyse yarısı, asgari ücretli. Yani çalışanlarımızın neredeyse yarısı, açlık sınırının altında yaşamaya, mahkûm edildi. Milletimiz âdeta, can çekişiyor. Ama iktidar, kendi elleriyle sebep oldukları enflasyon için bile, faturayı yine, milletimize kesiyor. Böyle bir utanmazlık, böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Daha dün meydanlarda, bülbül gibi şakıyıp, bol keseden, vaatler verirken bugün, dut yemiş bülbüle döndüler.

İktidara daha önce yaptığım çağrıyı yineliyorum; ayağınızı denk alın, milletimizin yılbaşına kadar dayanacak gücü kalmadı. Enflasyonun önüne geçin.

Artık AK Parti için İmralı yolları taştan demektir. Bunu biz söylemiyoruz ki posta güvercinleri olan akademisyenleri söylüyor. Akademisyen olduğu iddia edilen esasında kurye olduğu anlaşılan İmralı'dan bir mektup getirmişti. Bizi utanmadan terörle işbirliği yapmakla suçlayanlar ise o zamanlar özgürlük naraları atmaya başlamıştı. Ne övgüler dizilmişti. Utanmasalar Apo'dan bir Türkiye sevdalısı bile çıkartacaklardı. Nabız yoklamaktan olsa gerek 2019'daki posta güvercinlerini konuşturmuşlar. Ben kendimi kullandırdım, yeni bir İmralı odaklı sürecin başlaması kuvvetle muhtemeldir. Yeni anayasa adı altında el altından İmralı'da Apo'yla mı yürütüyorsunuz. Çözüm süreci diye teröristin kazdığı hendeği görmezden geldiğinizi biz unutmadık. Habur'u unutmadık. Maceralarınızın bedelini gazilerimizle şehidimizle unutmadık. Biz sizin ortaklarınıza da diğer rakiplerinize benzemeyiz. Yaptıklarınızı unutmayız. Bugün aslan kesilip yarın kedi gibi miyav diyerek susmayız. Varsın gitmek isteyenler İmralıya gitsin. Varsın kuryeler mekik dokusun. Türk milletini çözüm süreci gibi zayiyete düşürmek isteyenlere karşı artık İYİ Parti var."