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Adliyeden firar eden şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2025 12:44
  • Giriş: 21.01.2025 12:44
  • Güncelleme: 21.01.2025 12:44
Kaynak: DHA
Adliyeden firar eden şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevk edildiği adliyeden firar eden Ç.B., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmada Ç.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B., adliyeden firar etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çorlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ç.B.'yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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