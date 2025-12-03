Adliyelerde avukatlara yönelik kısıtlı alan uygulamaları yargıya taşındı

İstanbul Barosu, İstanbul ve Anadolu adliyelerinde avukatlara yönelik X-Ray uygulaması, kısıtlı alan oluşturulması ve koridor geçişlerinin engellenmesi işlemlerinin; Anayasa’ya, Avukatlık Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Adalet Bakanlığı aleyhine iki ayrı idari dava açtı.

Konuyla ilgili Baro açıklamasında, "Avukatların soruşturma mercilerine erişimini, dosya inceleme haklarını ve müvekkille etkili iletişim kurma imkânlarını fiilen kısıtlayan bu uygulamalar savunma hakkının özüne, vatandaşların da temel hak ve hürriyetlerinin korunmasına müdahale etmektedir" denildi.

Bir grup avukat, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce 31 Ocak'ta ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan Meydanı başlayan ve ilerleyen haftalarda gittikçe genişleyen polis ablukasının kaldırılması için İstanbul Valiliği'ne idari başvuruda bulunmuştu.

Çağlayan'da 8 aydır kesintisiz uygulanan bu ablukanın kaldırılması için yapılan başvuruyla ilgili işlem devam ederken, İstanbul Barosu da, İstanbul ve Anadolu adliyelerinde avukatlara yönelik X-Ray uygulaması, kısıtlı alan oluşturulması ve koridor geçişlerinin engellenmesi işlemlerinin; Anayasa’ya, Avukatlık Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Adalet Bakanlığı aleyhine iki ayrı idari dava açtı.

"SAVUNMA HAKKINA FİİLİ SALDIRI"

Vatandaşlara yönelik kısıtlamaların giderek genişlemesi ve avukatları da etkilemeye başlaması üzerine açılan idari davalarla ilgili İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Savunma hakkını fiilen sınırlayan, avukatların adliyelere ve soruşturma mercilerine erişimini engelleyen bu hukuka aykırı uygulamalara karşı; mesleğin bağımsızlığını ve adalet hizmetlerinin kesintisiz işleyişini korumak için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

İstanbul Barosu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Barosu olarak; İstanbul Adalet Sarayı D Blok 6-7. katlarda ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok 5. katta avukatlara yönelik olarak uygulamaya konulan X-Ray taraması, kısıtlı alan oluşturulması ve koridor geçişlerinin engellenmesine ilişkin işlemler hakkında ilgili idari başvuru yollarının tüketilmesini müteakip, söz konusu hukuka aykırı uygulamaların iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Adalet Bakanlığı aleyhine iki ayrı idari dava açılmıştır.

"KANUNDA OLMAYAN YETKİNİN BAŞSAVCILIKLAR TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE KULLANILDIĞI AÇIKTIR"

Bir kez daha belirtmek gerekir ki söz konusu uygulamalar; ulusal hukuk düzenimizde temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan Anayasal ilkelere, avukatlık mesleğinin icrasını düzenleyen kanuni çerçeveye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası standartlara açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Kaldı ki başsavcılıklara adliyelerin idaresi ile ilgili olarak kanunen verilmiş bir yetki de bulunmamaktadır.

Bu itibarla kanuni dayanağı olmaksızın gerçekleştirilen bu tip müdahalelerin hukuk devleti kurallarına uygun düşmediği, kanunda olmayan yetkinin başsavcılıklar tarafından hukuka aykırı biçimde kullanıldığı açıktır.

"VATANDAŞLARIN DA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİNİN KORUNMASINA MÜDAHALE"

Bu haliyle yapılan müdahaleler kanuni bir temel olmaksızın temel hak ve hürriyetlere müdahale niteliğinde olup, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla çizilen sınırları aşmakta ve yetki gaspı niteliği taşımaktadır. Avukatların soruşturma mercilerine erişimini, dosya inceleme haklarını ve müvekkille etkili iletişim kurma imkânlarını fiilen kısıtlayan bu uygulamalar savunma hakkının özüne, vatandaşların da temel hak ve hürriyetlerinin korunmasına müdahale etmektedir.

Hem yurttaşların haklarının korunması hem de mesleğimize yönelen hukuka aykırı müdahalelerin savuşturulması amacıyla; savunma hakkının, avukatlık mesleğinin bağımsızlığının ve adalet hizmetlerinin kesintisiz işleyişinin korunması için her türlü girişim ve gerekli yargısal başvuruları yapmakta ve hukuki süreci özenle takip etmekte olduğumuzu tüm meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız"