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Adliyeye sevk edilen Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil'in adliyeye sevk edildi. Canikligil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 26.03.2025 16:53
  • Giriş: 26.03.2025 16:53
  • Güncelleme: 26.03.2025 19:37
Kaynak: DHA
Adliyeye sevk edilen Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlatmıştı.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle dün gözaltına alınmıştı.

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
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