Adnan Beker'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, mahkeme kararıyla CHP'nin başına atanan Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Beker " Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum" dedi.

Bugün sabah saatlerinde evinin önünde gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamalarda CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'e tepki göstermiş ve "Adnan Beker’in orada ne işi var, Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker’in militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi, CHP’yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim' diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez, doğru değildir, ahlaki değildir" demişti.

Adnan Beker Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"İSPATLAYAMAZSA O KOLTUKTAN DERHAL İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Adnen Beker, şunları kaydetti:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne polis müdahalesiyle, biber gazıyla, jopla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım. Bana orada ne işin var diyen butlan, asıl senin orada ne işin var? Genel Merkezimize de yalnızca iki danışmanım ile birlikte seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim. Mübarek bayram gününde, 'militanlarıyla gelip taş attırdı' diyerek iftira atanları Allah’a havale ediyorum. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum."