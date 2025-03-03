"Adnan Beker" iddiası CHP'de tepkilere neden oldu: "CHP rozeti işportaya düşürülemez"

Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacağına ilişkin iddiaya CHP içinden eleştiriler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan’ı destekleyen, Altılı Masa hakkında ‘Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemez’ gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker’in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır" dedi.

Salıcı, şunları kaydetti: "Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker’in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. Nitekim geçmiş dönemlerde de bu dönemde de partimize katılan birbirinden değerli milletvekilleri olmuştur. Aslolan, tek adam rejimine karşı aldıkları tavırdır. Başka partilerden AKP’ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti işportaya düşürülemez."

Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum.



Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır.



14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy… — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 3, 2025

"HABERLERİN DOĞRU OLMADIĞINI UMUYORUM"

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak ise "Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından; Partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini, oy da istemediğini söyleyen, Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ifade eden, Mensup olduğu ittifakın seçimi kazanması halinde ülkeyi yönetemeyeceğini iddia ederek, “Allah memleketi korumuş” diyecek kadar ileri giden, Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Son Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından;

- Partisinin içinde yer aldığı ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini, oy da istemediğini söyleyen,

- Erdoğan'ı desteklediğini açıkça ifade eden,

- Mensup olduğu ittifakın seçimi kazanması halinde ülkeyi… — Faik Öztrak (@faikoztrak) March 3, 2025

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de "Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetin ilkelerine ve etik değerlere bağlı bir mücadele hareketidir. Bu parti, sadece günü kurtarmak için yön değiştirenlerin, dün söylediklerini bugün inkâr edenlerin adresi olamaz. CHP, iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir" ifadelerini kullandı.