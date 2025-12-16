Adnan Binyazar 7 yıl aradan sonra okurlarıyla buluşuyor

Kadir İNCESU

Deneme, roman ve öyküleriyle tanınan Adnan Binyazar, sağlık sorunları nedeniyle 7 yıldır buluşamadığı okurlarıyla İstanbul Kitap Fuarı’nda bir araya gelecek.

Özellikle “Masalını Yitiren Dev” ve “Ölümün Gölgesi Yok” adlı romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Binyazar 20 Aralık Cumartesi Can Çocuk standında saat 12.00’den itibaren 7 yıl aradan sonra okurlarıyla buluşacak.







Aslında, bu müjdeyi Adnan ve Sevgi Binyazar’dan bu yılın eylül ayında İstanbul’a geldikleri zaman almıştım. Son zamanlarda sağlık sorunları da yaşayan Adnan Binyazar’ın fuara katılacak olması okurları için de onunla tanışmaları için bir fırsat…

Önce ben anlattım İstanbul Kitap Fuarı anılarımı sonra da her zaman seslendiğim şekliyle Adnan abi…

Tepebaşı günlerinde fuar alanına girmek için uzun bir süre sırada beklemek zorunda kaldığımızı, fuar döneminde yıllık iznimi kullandığımı anlatırken, O Rıfat Ilgaz, Oktay Akbal,

Aziz Nesin ve Osman Şahin ile olan anılarını anlatıyordu.

“Okurların geliyor, kitap imzalıyor, sohbet ediyorsun, mutlu oluyorsun,” diyor “Masalını Yitiren Dev” biraz yorgun fakat oldukça da heyecanlı bir şekilde…

Hiçbir kitabını okumamış birisine hangi kitabını önereceğini soruyor, yanıt vermesini de beklemeden “Masalını Yitiren Dev” diye tahminimi yapıyorum.

“Hayır, ‘Ölümün Gölgesi Yok’ adlı romanım” diyor kararlı bir sesle…

Şaşırmadım dersem yalan olur. Aynı kararlılıkla devam ediyor:

“Romanlaşma gerçeği ‘Ölümün Gölgesi Yok”ta başarılmıştır. ‘Masalını Yitiren Dev’ bir bakıma bir takım anılar sıralamasıdır. Hâlbuki ‘Ölümün Gölgesi Yok… Bir de ben sana bir şey itiraf ediyorum. ‘Ölümün Gölgesi Yok’un ilk iki sayfasını okuyamıyorum. Öylesine etkileniyorum. Yazarı olarak… Ve bazı insanlar, okurlar deliye dönmüş gibi dönüp bana bir şeyler yazıyorlar roman hakkında.”

Pek çok kere anlattığı, ilgiyle dinlediğim duygularını hiçbir şey saklamadan anlatıyor.

“Ölümün Gölgesi Yok” senin başyapıtındır diyebilir miyiz diyorum gözlerinin için bakarak. O da aynı şekilde gözlerimin için bakarak “Evet, Ölümün Gölgesi yok benim başyapıtımdır!” diyor.



O günü heyecanla bekliyoruz; fuarda olacağız o gün, bir yanında Sertaç Çelik bir yanında ben olacağız. Akşama kadar peşindeyiz dediğimde “Tamam, olun. Bir tarafta dağım, bir tarafta ovam var. Bizde bir ifade vardır. Hele bir gerçekleşmiş görelim. Umutla, heyecanla buluşacağımız günü bekliyorum,” diyor sevgi dolu gülümsemesiyle…

Haydi değerli edebiyatseverler sağlık sorunları nedeniyle 7 yıldır okuyucularından uzak kalan Adnan Binyazar’ın sevincine, heyecanına ortak olmaya…