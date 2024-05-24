Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı: 4 kişi tahliye edildi

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi.

Yaklaşık iki yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden şubat ayında alınan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasına bugün de devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 3'üncü günde de devam edildi. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi. Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.