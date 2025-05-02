Adnan Oktar hakkında 2 ayrı suçtan beraat kararı

Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan mahkum olan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları nedeniyle yeniden görülen davada beraat kararı verildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, Adnan Oktar'la birlikte 14 sanık ve avukatları katıldı. 2 sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Oktar savunmasında, kendisine yönelik suçlamaların "samimiyetsiz" ve "İngiliz derin devletinin oyunu" olduğunu öne sürdü.

EYLEMLER SUÇ OLARAK TANIMLANMIYOR

Adnan Oktar ve Sinem Hacer Tezyapar'ın avukatı Enes Akbaş ise müvekkillerinin "gerçek olmayan bir dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasından dolayı 7 yıl boyunca yargılandıklarını belirterek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Oktar'ın aralarında bulunduğu 13 sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Heyet, 3 sanığın da suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti.