Adnan Oktar, lehine paylaşımlar yapan hesapların kapatılmasını istedi

Suç örgütü lideri Adnan Oktar lehine paylaşımlar yapan 5 sosyal medya hesabı hakkında erişim engellemesi talep edildi. Oktar'ın avukatı bu hesapları zarar verici olarak değerlendirdi.

Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukatı Gökçe Bayar, Oktar lehine paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının kapatılmasını talep etti.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; başvuruda, Oktar lehine görünen bir dizi paylaşımın bu kişinin yargılanma sürecine olumsuz etkilediği kaydedildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda 5 ayrı X (Twitter) hesabı için erişim engellenmesi kararı verilmesi istendi.

Söz konusu hesaplar için ‘kurmaca hesap’ değerlendirmesi yapılırken dilekçede, "İlk bakışta bu hesapların sözde müvekkili desteklediği, müvekkil lehine paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Öncelikle bu hesapların sahiplerin ad soyad bilgisi ile birer gerçek kişi karşılığı olmayıp kurmaca hesaplardır" denildi.

Dilekçenin devamında “Bu hesaplarda devamlı olarak müvekkilin fotoğrafları, videoları paylaşılmakta, hiçbir zaman dile getirmediği sözleri kendi fikirleriymiş gibi paylaşılmaktadır

Müvekkile aitmiş gibi paylaşılan bu düşünce açıklamaları sosyal medyanın halihazırda adeta bir linç kampanyası sahasına dönüşmüş vaziyeti dikkate de alındığında müvekkilin tarafsız ve adil yargılanma hakkını doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.

“Müvekkil lehine bu kadar sık paylaşım yapılması bu hesapların müvekkil tarafından yönlendirildiği yönünde yargılandığı dosyada bir takım algılar oluşturulmaya çalışılmasına sebep olmuştur” denilen dilekçenin devamında “Dolayısıyla bu hesapların yegane amacı müvekkile hukuken zarar vermektir” görüşüne yer verildi.

“Müvekkil lehine bu kadar sık paylaşım yapılması bu hesapların müvekkil tarafından yönlendirildiği yönünde yargılandığı dosyada bir takım algılar oluşturulmaya çalışılmasına sebep olmuştur” denilen dilekçenin devamında “Dolayısıyla bu hesapların yegane amacı müvekkile hukuken zarar vermektir” görüşüne yer verildi.

"HUKUKEN RİSK ARZ ETMEKTEDİR"

Dilekçede “Halihazırda da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülen sanık sıfatıyla tarafı olduğu dosyada bir kısım sanıklar için iddianamede '’sosyal medya grubu' şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Dolayısıyla bu gibi hesapların varlığı ve sosyal medyadaki yankısının müvekkil için farklı bir dosya konusu yapılmayacağı tarafımızca bilinememekte ve müvekkil yönünden hukuken risk arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

"KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENDİ"

Oktar adına mahkemeye sunulan dilekçe şu ifadeler yer aldı: “Öte yandan ilgili hesaplarda neredeyse her paylaşımda müvekkilin fotoğraf ve videoları paylaşılmaktadır. Bu fotoğraf ve videolar üzerine müvekkilin düşüncesiymiş gibi yazılan yazıların öncelikle müvekkilin kişilik haklarını zedelediği şüphesizdir.”

Başvuruda, anılan hesapların sahte olduğu ve erişimin engellenerek kapatılması istendi. Bir ay kadar önce yapılan başvuruya konu 5 hesabın ise 6 Temmuz itibari ile aktif oldukları anlaşıldı.