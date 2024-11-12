Adnan Oktar örgütü: 4 hakim ve savcının yargılanmasına başlandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun da bulunduğu 4 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında, Adnan Oktar suç örgütü davasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin eski başkanı Reyhan Yaman ile daire üyeleri Derya Bayburtluoğu ve Ahmet Mahnaoğlu hazır bulundu. Eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespiti ve iddianame yerine geçen son soruşturmanın açılması belgesinin hatırlatılmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

"TAKDİR YETKİSİ AŞILARAK VERİLMİŞ BİR KARAR DEĞİLDİR"

Reyhan Yaman, Adnan Oktar örgütü davasında bozma kararı verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açıldığını belirterek, istinaf mahkemelerinin bozma yetkilerinin yasal olarak düzenlenmiş olduğu hatırlatmasında bulundu.

Söz konusu davada eksikliklerin bulunması nedeniyle bozma yönünde karar verdiklerini belirten Yaman, Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle hayatının hiçbir döneminde yolunun kesişmediğini savundu. Yaman, "Verilen karar takdir yetkisi aşılarak verilmiş bir karar değildir" ifadesini kullandı.

Derya Bayburtluoğlu ise Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında vicdani kanaatlerine göre bozma kararı verdiklerini, benzer durumlarda daha önce Yargıtay dairelerince de verilmiş bozma kararlarının bulunduğunu dile getirdi.

Bozma kararlarının doğru olduğunu savunan Bayburtluoğlu, "Biz okuduk dosyayı, beyandan başkaca bir delil bulamadık" dedi. Bayburtluoğlu, Adnan Oktar silahlı suç örgütü dava dosyasıyla ilgili dönemin Daire Başkanı Yaman dahil hiç kimseden telkin ya da tavsiye almadığını belirtti.

Ahmet Mahnaoğlu ise söz konusu dosyada verilen kararın "yargısal takdir hakkı" kapsamında olduğu yönünde savunma yaptı.

MÜŞTEKİLER DİNLENİLDİ

Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasından sonra müştekilerin ifadeleri dinlenildi.

Müştekilerden Hatice Ural, 34 yaşına kadar örgütten kurtulamadığını belirtti. Örgütün "dini telkinlerle kişilerin beyinlerini yıkadığını" belirten Ural, örgütü "korku imparatorluğu" olarak niteledi.

Ural, bir dönem örgüte ait A9 televizyonunda da görev yaptığını belirterek, "Adnan Oktar'ın sapkınlıklarını iyice görmeye başladım ve örgütten ayrıldım" dedi.

Örgütte lobi ve hukuk işlerine bakan ekiplerinin bulunduğunu anlatan Ural, sanıklar arasında yer alan Hadi Salihoğlu ismini daha önce "Hadi bizim işimizi kolaylaştırıyor" şeklinde duyduğunu dile getirdi.

İfadelerin alınmasının ardından ara kararı açıklayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, davaya katılma talebinde bulunan bazı müştekilerin taleplerinin kabulüne karar vererek davayı erteledi.