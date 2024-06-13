Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonun perde arkası: 'Dragos' raflarda yerini aldı

Gazeteci İpek Özbey'in Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik kaleme aldığı 'Dragos' isimli kitap raflarda yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan kitapta, polis Furkan Sezer, operasyonun perde arkasında neler yaşandığına ilişkin Özbey'in sorularını yanıtlıyor.

Gazeteci İpek Özbey'in, binlerce yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonların perde arkasına ilişkin bilgilerin yer aldığı 'Dragos' isimli kitabı satışa sunuldu.

Özbey'in, silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda neler yaşandığın ilişkin bilgilerin aktarıldığı kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıktı.

Kitapta, Özbey'in operasyonlarda görev alan polis Furkan Sezer'e yönelttiği sorular ve cevaplar yer alıyor.

Okuyucuyla buluşan 'Dragos' kitabında yer alan başlıklar şöyle:

• Operasyonun perde arkasında neler yaşandı?

• Adnan Oktar’a operasyon yapan polis müdürünün başına neler geldi?

• Kızlar nasıl “kedicik”lere dönüştürüldü?

• Dragos kod adlı malikânede neler yaşandı?

• Turnike sistemi nedir?

• Örgüt parayı nereden buldu?

• Adnan Oktar yurtdışında kimlerle bağlantı kurdu?

• Cezaevine gelen kadın avukatların sırrı ne?

İPEK ÖZBEY KİMDİR?

1973’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme ve Sosyoloji okudu. Gazeteciliğe Söyleşi dergisinde başladı. HBB, Kanal 6, NTV ve CNN Türk’te çalıştı. Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde “Pazartesi Söyleşileri”ni yaptı. Halk TV’de “Sansürsüz” adlı programı hazırlayıp sundu. Sözcü gazetesinde söyleşilerine devam eden Özbey, Sözcü TV’de “Nokta Atışı” ve “Karşı Karşıya” adlı programları hazırlayıp sunmaktadır. Kırık Matruşka adlı bir romanı, söyleşilerinin derlendiği Manşet: Türkiye Konuşuyor ve 15 Temmuz Demokrasi Kahramanları adlı kitapları bulunan Özbey, PEN Türkiye’nin ve IPI Türkiye’nin Genel Sekreterliğini yürütmekte ve ÇGD Uğur Mumcu ile TGC Başarı Ödülü sahibidir.

FURKAN SEZER KİMDİR

1980’de Tekirdağ’da doğdu. 2002’de Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ilk görev yeri olan Edirne’de Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. İstanbul’da görev yaptığı sırada Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yapılan operasyon başta olmak üzere çok sayıda operasyonda görev aldı ve yönetti. 2021 yılında Emniyet Teşkilatından ayrıldıktan sonra çeşitli kurumsal şirketlerde çalıştı. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.