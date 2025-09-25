Adnan Oktar örgütünün bir gelir yöntemi daha ortaya çıktı!

Adnan Oktar örgütünün bir gelir yöntemi daha ortaya çıktı. Örgüt miras işlemleri üzerinden de ekonomik gelir elde ediyormuş.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında hazırlanan yeni iddianameyi köşesine taşıdı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede, 26 mağdur ve 14 şüpheli yer alıyor. Listenin ilk sırasında yine Adnan Oktar bulunurken, dosyanın merkezinde adı daha önce duyulmayan bir isim öne çıkıyor: Pendik Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan Selcan Yalva.

KAMU GÖREVİNİ ÖRGÜT İÇİN KULLANIYOR

Yalva’nın, kamu görevini kullanarak kişisel verilere izinsiz eriştiği ve bu bilgileri örgüte aktardığı belirlendi. İddianamede, başta Ermeni yurttaşlar olmak üzere, miras yoluyla yüklü varlık sahibi olan kişilerin tapu kayıtlarının sorgulandığı ve “Size miras kaldı” denilerek hukuki süreçlerin rüşvet karşılığında hızlandırıldığı anlatılıyor. Bu yolla elde edilen hisseler üzerinden örgüte yüzde 30-50 oranında komisyon aktarıldığı kaydediliyor.

ÜST DÜZEY TEMASLAR

İddianamede, örgüt yöneticilerinin yargı, Emniyet ve siyaset çevreleriyle ilişkilerine de dikkat çekiliyor. “Hukuk işlerinden sorumlu” isimlerin, üst düzey hâkim ve savcılarla temas kurduğu, devlet makamlarıyla irtibat sağladığı ifade ediliyor. Terkoğlu, bunun örgütün asıl gücünü kamu içindeki bağlantılardan aldığına işaret ettiğini belirtiyor.

Terkoğlu’nun aktardığına göre, iddianame yalnızca Yalva’yı yargı önüne çıkarıyor. Oysa iddialarda adı geçen diğer kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olması dikkat çekiyor.