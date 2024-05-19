Adnan Polat: Fenerbahçe galibiyeti bizden daha çok hak etti

Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Skordan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Adnan Polat, “12 seneden sonra maçlara son 2 senedir geliyorum. İlk defa mağlubiyet gördüm. Tabii çok üzüldüm ama burada bir gerçek var. Bugün 10 kişiyle Fenerbahçe galibiyeti bizden daha çok hak etti. Benim üzüldüğüm burada 50 bin kişiden fazla taraftarın yaşadığı heyecan ve 30 milyon Galatasaraylı’nın beklentisi gerçekleşmedi. Onun için üzücü. Ama Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum açıkçası. Ama şunu da kendi takımımıza söylemek istiyorum, milyonlarca insanın psikolojik olarak hazır olduğu bir ortamda işi ciddiye almaları lazım. Futbol laubaliliği kabul etmeyen bir spor. Son saniyeye kadar matematiksel olarak şampiyonluk bitti diyene kadar da bitmiyor. Bugün üzücü bir gün bizim açımızdan. Ben, bu stada gelen taraftarların dışında milyonlarca Galatasaraylı için üzüldüm. Ama bir maçımız daha var. Önümüzde deplasmanda Konyaspor maçı var. Konyaspor da küme düşmemek için mücadele edecek bir takım. Dolayısıyla konsantre olup işi ciddiye almalarını tavsiye ediyorum. Futbolun içinde olan herkese…” şeklinde konuştu.

“BEN DURSUN ÖZBEK’İN YANINDAYIM”

25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurulu'nda başkan Dursun Özbek’i desteklediğini ifade eden Polat, “Son 2 seneye baktığınızda şu ekonomik krizin olduğu bir ortamda Dursun başkan son derece iyi götürdü bu işi. Hem ekonomik anlamda hem de sportif olarak iyi götürdü. Geçen seneki şampiyonluk çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyet’in 100’üncü yıl şampiyonluğuydu. Tarihe geçecek bir şampiyonluk bu. Bugün de Fenerbahçe’ye kaybetmemize rağmen hala 3 puan öndeyiz. Yine şampiyon olacağız ondan bir şüphem yok. Bir daha böyle kötü bir futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Futbolda da bunlar olabiliyor. Ben Dursun başkanın tekrar devam edeceğine inanıyorum. Ben şahsen kendisini destekliyorum. Dereyi geçerken kesinlikle değişiklik yapmamamız lazım. Dursun başkanın yanındayım ben. Florya konusunda da şunu söyleyeyim, Florya ile ilgili bir sürü rakamlar söyleniyor. Ben inşaat sektörünün içerisindeyim. Benim aile şirketim 70 senedir bu işin içerisinde. Bir arazinin imar durumu belli olduktan sonra onunla ilgili olarak fizibilitesini çıkarmak benim için 3 dakika sürüyor. Sonuçta rakamlara bakıyorum ve inanamıyorum söylediklerine. Herhalde başka bir dünyada yaşıyor bazı arkadaşlar. Florya’nın gelişmesi için ben de orada kendisine bire bir yardım ediyorum. Yardım etmeye de devam edeceğim. Benim için şahsen 1 oyum var. Onu da Dursun başkana vereceğim. Çünkü bu proje için çok uğraştı. Ben de onunla birlikte uğraştım ve yardımcı olmaya çalıştım. Bundan sonra da yardımcı olmaya çalışacağım. Galatasaray, aklı selim insanların olduğu bir kulüptür. Gereğini yapacaklardır diyorum” diyerek sözlerini noktaladı.