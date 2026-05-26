Adres ve saat verildi: Özgür Özel, 30 Mayıs'ta Ankara'da halkla bayramlaşacak

CHP Lideri Özel, 30 Mayıs saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası'nda halkla bayramlaşacak.

Güncel
  • 26.05.2026 18:27
  • Güncelleme: 26.05.2026 18:34
Kaynak: Haber Merkezi
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramlaşma programıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Buna göre CHP Lideri Özel, 30 Mayıs saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası'nda halkla bayramlaşacak.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Ankaralılar, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; bayramın ülkemize barış, huzur ve dayanışma getirmesini dileriz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımlarıyla, Kurban Bayramı’nın 4. gününde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programımıza tüm halkımız davetlidir.

📅 Tarih: 30 Mayıs 2026
🕑 Saat: 14.00
📍 Yer: Ankara İl Başkanlığı Binası / Güvenpark"

