Adres yine okul: Bekçi öğrencileri taciz etti

Türkiye bu okul saldırıları ile sarsılırken bir skandal haber de Kocaeli'nden geldi.

Çayırova ilçesindeki bir okulun giriş kapısının görevlisi, iddiaya göre, 3’üncü sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenciyi taciz etti. Kız öğrencilerin durumu anlattığı aileleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında okulun güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından geçen salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.