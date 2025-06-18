Adrese teslim ihale

Liyakati göz ardı eden görevlendirmeler, rekor zarar ve usulsüzlük gerekçesiyle eleştirilen PTT’nin mal ve hizmet alımı karnesi açığa çıktı. Mevzuata aykırı çok sayıda uygulama nedeniyle Sayıştay denetçilerinin en fazla mesai harcadığı kurumların arasında yer alan PTT’nin ihale gerçekleştirmeden yaptığı mal ve hizmet alımlarının büyüklüğü dikkati çekti. Kurum, 2015-2024 döneminde milyarlarca liralık mal ve hizmeti, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan gerçekleştirdi.

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “Kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan PTT’nin ihale verileri ortaya konuldu. Kurumun ihale verileri, TBMM KİT Komisyonu’na gelen kurum yöneticilerine, “PTT’nin AKP dönemindeki ihalelerinin tür dağılımı nedir?” diye soran CHP Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız’a iletildi. BirGün’ün ulaştığı ve yalnızca 2015-2024 dönemi ile sınırlandırılan yanıt, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Mehmet Tahtasız

CHP Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi

DOĞRUDAN PİYASAYA

PTT’nin verilerine göre, 2015-2024 döneminde toplam bin 350 mal ve hizmet alımı yapıldı. Alımların yalnızca Türk Lirası cinsinden değil, döviz kuruyla da gerçekleştirildiği bildirildi. PTT, 4 milyar 821 milyon 597 bin TL’lik, 68 milyon 726 bin dolarlık ve 5 milyon 525 bin avroluk alımda, ihale yerine doğrudan temin yöntemini kullandı.

2015-2024 döneminde açık ihale yöntemiyle yapılan alımların sayısı ise 906’da kaldı. Açık ihale yöntemi kullanılan alımların tutarı ise 13 milyar 709 milyon TL, 32 milyon 29 bin dolar ve 1 milyon 540 bin avro olarak sıralandı. Benzer bir tablo, PTT’nin yapım ihalelerinde de yaşandı. Kurumun 2015-2024 dönemindeki toplam 130 yapım ihalesinin 37’sinde, “Kamu ihalelerini istenilene verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemine başvuruldu.

ZARARIN TEMELİ

CHP’li Tahtasız, PTT’nin ihale verilerine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. PTT’nin 185 yıllık tarihinin en kötü döneminin yaşandığını savunan Tahtasız, kurumun öz sermayesinin yıldan yıla eridiğini kaydetti. Kurumun doğrudan temin ile yaptığı alımların büyüklüğünü eleştiren Tahtasız, şu ifadeleri kullandı:

“Doğrudan temin, PTT yöneticilerinin mal ve hizmet alımlarını hiçbir şekilde ihale yapmadan istedikleri kişilere istedikleri şartlarda vermesi demek. Doğrudan teminde rekabet ortamının oluşması mümkün değil. Mümkün olan tek şey 3 TL’lik mal veya hizmetin 10 TL’ye alınmasıdır. Bu da açık bir kamu zararıdır. Doğrudan temin yöntemiyle kamu kaynakları doğrudan birilerinin cebine aktarılmakta ve zararlar katlanmaktadır.

Rekabetin oluşmadığı, şeffaflığın olmadığı bir ortamda daima şaibe vardır. PTT’nin yıllardır zarar etmesinin temelinde de kamu kaynaklarının doğrudan temin, 21-b gibi ihale yöntemleriyle adrese teslim ihaleler yapılması ve kötü yönetilmesi vardır.”