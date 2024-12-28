"Adrese teslim ihale" ertelendi: "AK Parti ihalede yeni dizayn peşinde"

Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılacak Delice-Çorum kısmının ihalesi, AKP, CHP ve İYİ Partili siyasetçiler arasında tartışmaya yol açmıştı.

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi ihalesiyle ilgili 26 Aralık’ta açıklama yaparak 27 Aralık’ta yapılacak ihaleyi kazanan şirketlerin 26 Aralık’ta konuşulduğunu belirtmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, söz konusu ihaleye tepki göstererek, "AK Parti’nin rant aşkı öyle bir boyuta ulaştı ki, artık heyecandan ihale gününü bile bekleyemiyorlar. Yarın yapılacak Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi İhalesi’nin kazanan şirketlerini tüm sektör bugünden konuşmaya başladı. Henüz yapılmamış ihalenin kazananları olarak adı geçen şirketler Çelikler, Gülermak, Siemens Ortak Girişimi Bu ihalede; Deprem, sel, salgın hastalık gibi doğal afetler halinde uygulanan, sadece belli şirketlerin davet edildiği pazarlık usulü ihale yönteminin uygulanması bir skandaldır Proje bölgesinde deprem yok, sel yok, doğal afet yok. Ancak adrese teslim bir ihale süreci var İhale tutarını şirketlerin danışıklı dövüşle belirleyeceği kurgulanmış bir ihale süreci var Yarın yapılacak ihalenin acilen ertelenmesi ve tüm şirketlerin eşit ve şeffaf bir şekilde yarışabileceği açık ihale usulüyle yapılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Yavuzyılmaz, yaptığı bu açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine ihalenin 31 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, "Adrese teslim şekilde yarın ihale edilmesi planlanan Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Proje İhalesi gelen tepkiler üzerine; 31 Aralık 2024 tarihine ertelendi. AK Parti ihalede yeni bir dizayn peşinde! İhaleye davet edilenler yine tanıdık şirketler Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Çelikler, Gülermak, YDA, Doğuş Bu ihale bu haliyle başlı başına kamu zararıdır" ifadelerine yer verdi.