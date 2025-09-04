Adrese teslim ihale iptal edildi

BirGün’ün 2 Eylül’de haberleştirdiği TCDD ihalesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği tartışmalı ihale iptal edildi.

10 Eylül 2025 tarihinde 40 adet dizel elektrikli anahat lokomotifi almak için ihale düzenleneceği açıklandı. TCDD’ye bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.’nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında “Milli elektrikli ana hat lokomotifi” üretmeye başladığı biliniyor. Ancak TCDD’nin 40 yeni lokomotif alımı için 10 Eylül’de düzenleyeceği ihalenin teknik şartnamesinin bir Avrupa ülkesindeki şirketi işaret ettiği ve şartnamede “yerlilik” ibaresinin yer almadığı ifade ediliyor.

DOKÜMAN GÜNCELLENECEK

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Özdemir, “Türkiye’deki tek lokomotif üreticisi 130 yıldır TÜRASAŞ’tır. TÜRASAŞ bu lokomotifi önceki üretilenler gibi ağırlıklı kısmını yerli imkânlarla üretebilecek durumda iken bu proje ve ihale ile direkt dış alım planlanmıştır” dedi. “Yaklaşık 250 milyon Avro’ya mâl olacak ihalede herhangi bir yerlilik şartı bulunmamaktadır” diyen Özdemir, şöyle sürdürdü: “250 milyon Avro döviz yurtdışına verilmeye çalışılmaktadır. Neden TÜRASAŞ da Türk işçisi ve memuru tarafından üretilecek lokomotifi üretmek yerine ihale ile yüzde 100 yabancı sermayeli lokomotif alımı planlanmaktadır? Demiryolu uzmanları tarafından ihalede ön şart olarak yazılan daha önce bin adet dizel motor üretmiş olmak şartı başta olmak üzere öne sürülen şartları dünyada halihazırda sadece Stadler-İsviçre firmasının sağladığı belirtilmektedir. Bu ihale adrese teslim bir ihale midir? Bu ihale Türk demiryolu sanayisine vurulan bir darbedir. İhalede yerlilik oranı konulmamasının nedeni nedir?”

İhale, BirGün’ün haberinden sonra iptal edildi. İptal kararının gerekçesi ise “İhale dokümanında güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu ihale iptal edilmiştir” şeklinde açıklandı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, adrese teslim ihale iddiasını Meclis’e taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Arslan, "Şartnamede yer alan koşulu dünyadaki birkaç yabancı firma sağlayabiliyor’’ dedi.