Adrese teslim ihale yargıda

İlayda SORKU

Bursa’daki Karacabey Gölecik Barajı’nın ikmali için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 2,2 milyar TL’lik ihale, kamu zararına yol açtığı ve rekabete kapalı şekilde yürütüldüğü iddialarıyla yargıya taşındı. İhaleye katılmak isteyen firmalardan S Proje Enerji İnşaat A.Ş., Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açarak ihalenin iptalini talep etti. Dava dilekçesinde, ihalenin "saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması" ilkelerine aykırı olduğu ve belirli bir şirketin seçildiği ifade edildi.

İLKİNDE DE ADRES AYNI

21 Ekim 2024’te onaylanan ihale 3 günde gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 2,3 milyar TL olarak belirlenen projeyi, Özdoğan Grup’a bağlı Özkar İnşaat 2,2 milyar TL bedelle aldı. Gölecik Barajı’nın inşaatı için ilk ihale 2016 yılında yapılmış ve proje 77 milyon 141 bin TL bedelle yine Özkar İnşaat’a verilmişti. Sözleşmesi 2020 yılında sonlanan ve o tarihe kadar tamamlanamayan proje için 2024’te yeniden ihale düzenlendi. 2016’daki ihale bedelinin güncel Merkez Bankası kuru ile hesaplandığında 929 milyon 956 bin 433 TL’ye denk geldiği ifade edilen dava dilekçesinde şu sorular yöneltildi:

• Yapılan ihalenin harcaması nereye gitmiştir?

• Bu miktara ihale yapıldı ise şimdi yapılan iş neyin nesidir?

Devletin yaklaşık 1 milyar TL’lik işi tamamlamayan firmaya, aynı işin devamı için 2,2 milyar TL daha verdiği belirtilen dilekçede, bunun kamu kaynaklarının özensiz kullanıldığının kanıtı olduğu vurgulandı. Özkar İnşaat’ın davalı DSİ yanında müdahil olma talebi 17 Ocak’ta mahkemeye iletildi.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nde Barajlar ve HES Şube Müdürü olan Mustafa Kemal Yavuz’un 20 Ocak’ta görevden alındığı öğrenildi. Yavuz’un ihale sürecindeki tutumu nedeniyle görevden alındığı iddia edildi. İddiaya göre, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Özkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Özdoğan ile görüştükten sonra Yavuz’dan ihalenin 2,3 milyar TL’ye pazarlık usulüyle yapılmasını istedi. Yavuz, maliyeti 1,3 milyar TL olarak belirlediği için bu talebi reddetti. Yavuz, ihaleden 2 ay sonra görevden alındı.

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‘PAZARLIK’ USULÜ NEDİR?

Kamu İhale Kanunu’nun “afet, salgın hastalıklar ile ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulü, uzun yıllardır “adrese teslim ihale” olarak yorumlanıyor.