Adrese teslim ilanlara karşı YÖK’ten uyarı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 2021 yılında üniversitelerde öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, tez isimlerinin yazılamayacağını ve belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyeceği konusunda karar almasına rağmen üniversitelerdeki özel şartlı ilanların sonu gelmiyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, kişiye özel akademik ilanların devam ettiği ve bu ilanların dava konusu olduğu bildirildi.

Yazıda, ilanların herhangi bir adayı işaret etmeyecek şekilde genel ve ölçülebilir kriterlerin kullanılmasının önemi vurgulanırken, Yükseköğretim kurumlarının ilan süreçlerinde objektif, denetlenebilir ve eşitlikçi esaslara riayet etmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bakanlığa ulaşan şikayetler ve basında yer alan haberlere göre, bazı yükseköğretim kurumlarında mevzuata aykırı olarak belirli kişiyi tarif eden özel şartlara yer verildiğinin görüldüğü belirtilen yazıda, “İlanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar tüm yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Ancak öğretim elemanı kadro ilanlarına ilişkin birçok ilanın dava konusu olduğu ve bir kısmının yükseköğretim kurumlarının aleyhine sonuçlandığı tespit edilmiştir” denildi.

Ayrıca yükseköğretim kurumlarının aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarının bir örneğinin 15 Eylül’e kadar YÖK’e gönderilmesi istendi.