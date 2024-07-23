Adrese teslim kıyak

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AKP’nin Meclis’in kapanmasına günler kala TBMM Başkanlığı'na sunduğu 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ bugün komisyonda görüşülmeye başlıyor. 14 maddeden oluşan kanun teklifinde tüketici ve konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar ile idari para cezaları konularında düzenleme yapılıyor. Teklifin en dikkat çeken maddesi ise e-ticaret kanununda yapılması ön görülen değişiklik oldu.

Kanun teklifi ile 1 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na getirilen ‘elektronik ticaret lisans bedeli’ ile ilgili madde ikinci yılında değiştiriliyor. Tasarruf paketi ve yeni vergi teklifiyle kamu gelirlerini artıran düzenlemelerin görüşüldüğü haftada getirilen kanun teklifine göre elektronik ticaret lisans bedelinin daha az ödenebilmesi için, belli şartları taşıyan firmalara kolaylık ve indirim sağlanacak. Telifte e-ticaret firmalarının, kanunun çıktığı günden bu yana şikâyetçi olduğu elektronik ticaret lisans bedellerini daha düşük ödemeleri için düzenleme yapılıyor. Bunun için, firmaların ihracatlarını artırması ve yatırım harcamalarını yükseltmesi şartı getiriliyor.

Teklifte ayrıca, 2024’le sınırlı olarak, yurtdışına satış gerçekleştiren e-ticaret firmalarının bu ihracatlarını net işlem hacmi tutarlarından indirim konusu yapabilmeleri için istenen, “sektördeki diğer firmaların toplam işlem hacminin yüzde 20’sinden daha fazla orana sahip olmamaları” şartı aranmayacak. Firmanın piyasada en büyük güç olması halinde dahi 2024’te bu ihracat gelirini toplam net işlem hacmi içinden indirim konusu yapmasına izin verilecek. Bir başka ifade ile düzenlemede e-ticaret sektöründe söz sahibi firmaların, düşük lisans bedeli ödemeleri karşılığında ihracatlarını artırma ve yatırım teşviği alarak ülkeye yatırım getirme sözü alınıyor.

Şartları taşıyan firmaların yurtdışına e-ticaret yoluyla ürün satışı yapmaları ya da sanayi teşvik belgesi alarak yatırım harcaması yapmaları halinde bu ihracat tutarlarının veya yatırım harcamalarının 2024’te dört katını, 2025’te üç katını, diğer yıllarda ise iki katını net işlem hacimlerinden indirmeleri sağlanacak. Böylece, sektördeki büyük işlem hacimli firmalar, ticaret lisansı bedelinin hesaplanmasında kullanılan yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25’lik dilimlerde çok daha az lisans bedeli ödeyecek.