‘Adrese teslim şartname’ iddiası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl Mart’ta koruyucu giysi alımına yönelik ihalenin duyurusunu yaptı. İhale, teknik şartnamesinde yer alan detaylı tarifler nedeniyle tepki çekti. CHP Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, teknik şartnamedeki tarife dikkati çekerek, “İhalenin gideceği firma belli” dedi.

Tepkilerin ardından Bakanlık, 7 Mart’ta yapılması planlanan ihaleyi durdurdu. Koruyucu giysi alımına yönelik ihalenin, 30 Nisan’da yapılması kararlaştırıldı. Bakanlık, dev ihaleyi 30 Nisan’da gerçekleştirdi. İhaleye iki şirket teklif verdi. Teklif veren şirketlerden birinin PTT’ye ait kamu şirketi olduğu belirtildi. Ancak ihale, PTT yerine, “ihaleye avantajlı teklif” verdiği bildirilen özel bir şirkete verildi.

Bakanlık ile özel şirket arasında 26 Mayıs’ta, 111 milyon 120 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhaleye yönelik BirGün’e konuşan Tahtasız, 26 Mayıs’ta 111,1 milyon TL’lik sözleşme imzalanan firmayla ilgili, “İhale, AKP klasiği haline gelen adrese teslim ihalelerden biri olmuş” dedi. Tahtasız, şartnamede yer alan, “Bu ihaleye teklif edilen KGYM ürün gruplarının tamamının satıldığı mağazalar veya mağaza zincirleri veya mağazalar zinciri ile doğrudan ya da aynı giyim konusunda anlaşması olanlar teklif verebilirler” maddesinin belirli bir şirketi işaret ettiğini kaydetti.

Ayrıca şartnamede, “Ankara’da ikisi AVM’de olmak üzere en az üç, Bakanlık Teşkilatı Birimleri’nin bulunduğu en az 17 il ve toplam 60 ilde mağazası olan veya mağazalar zinciri ile anlaşması olan isteklilerin” ihaleye teklif verebileceği kaydedildi. Şartnamede yazmayan tek şeyin, “Mağaza zincirinin ve o mağaza zinciri ile anlaşması olup ihaleyi kazanacak olan firmanın ismi” olduğuna işaret eden Tahtasız, şöyle devam etti: “İhaleyi ülke genelinde AVM’lerde zincir mağazaları olan, birçok markayı ve ürünü satan ünlü bir firma ile işbirliği olduğunu bildiğimiz bir şirket aldı. Bu ihaleye devletin kurumu olan PTT de katıldı ama ihale devlet kurumu PTT yerine özel bir şirkete verildi. Böylece ihaleden elde edilecek milyonlar zarar eden PTT’nin kasası yerine özel bir şirketin kasasına girecek.”

İhaleye yönelik çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Tahtasız, ihaleyi kazanan firmanın Ulaştırma Bakanlığı memurlarına koruyucu giysi yerine alışveriş kartı dağıttığını savundu. Tahtasız, adrese teslim olduğunu belirttiği ihalede, “giysilerin aynı olarak verilmesine” yönelik madde olduğunun altını çizerek, “Bu madde ilk günden itibaren delinmiştir” dedi.