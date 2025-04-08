Adrese teslim torpilli kadro alımı

Üniversitelerdeki akademik kadro ilanlarında ve sözleşmeli personel alımlarında yaşanan ‘kişiye özel ilan’ ve torpilli alım ilanlarının sonu gelmiyor. Bunun son örneği ise İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversite tarafından 3 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu ve özel şartlar bulunan bir psikolog ilanı açıldı.

Özel şartlar kısmında, “Çeşitli psikoterapi teknikleri ve testlerine yönelik eğitimleri olmak, iletişim becerisine sahip olmak, işaret dili bilmek ve bunları belgelendirmek” denildi. Üniversitenin sertifikalar kısmında belirttiği eğitimlerin tamamını N.M. isimli psikoloğun aldığı ve KPSS’den aldığı 71 puanla kadroya alındığı öğrenildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi daha sonra 31 Aralık 2024 tarihinde bir akademik ilan yayımlayarak Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalına bir araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Nitelik kısmında ise yalnızca “Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı arandı. Üniversite tarafından açıklanan ön değerlendirme sonuçlarına göre 10 kişi girişi sınavına girmeye hak kazandı. Bu sıralamada 10’uncu olarak yer alan N.M. üniversitenin yaptığı giriş sınavında ise 1’inci sıraya çıkarak kadroya girmeye hak kazandı. Açıklanan sonuçların ardından üniversitenin yaptığı giriş sınavında haksız rekabete yol açıldığı iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sunulan dilekçede, “Sınavda yer alan üç sorudan birinin ‘bağımlılığa yönelik bir müdahale programı geliştirilmesi’ ile ilgili olması da dikkate değerdir. Bu durum, ilanla örtüşmeyen bir programdan yüksek lisans yapan bir adayın lehine sonuç doğuracak nitelikte görülmektedir ve haksız rekabete yol açmaktadır” denildi.