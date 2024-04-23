AEK Kadın Voleybol Takımı'nda Yunus Öçal dönemi sona erdi

Türk başantrenör Yunus Öçal, AEK Kadın Voleybol Takımı ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan temsilcisiyle sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, kariyerine farklı bir takımda devam edeceğini kaydetti.

Kasım 2022'den bu yana görev yaptığı AEK'ya geçen sene tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşatan Yunus Öçal, "AEK ile Yunanistan Kupası'nda 2 kez finale yükseldik ve birinde şampiyonluk elde ettik. Ligde de 2 defa yarı final oynadık. Kontratım sona erdi. AEK, çok büyüme niyetinde değil. Bu durum da bana uymadı. Hedeflerimiz örtüşmedi ve yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan ve Türkiye'den teklifler aldığını vurgulayan 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Panathinaikos'tan ciddi bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifi değerlendiriyoruz. Ligde Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki final serisinin tamamlanmasının ardından durum netleşecek." diye konuştu.