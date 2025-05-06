‘Aeneas‘ın Yolu’ Troya Müzesi’nde gösterilecek

Yunis ALAÇAM

Çanakkale’deki Troya Müzesi, yönetmenliğini Vedat Atasoy'un üstlendiği, Troya'dan Roma'ya uzanan bir imparatorluğun kuruluş hikâyesini anlatan ‘Aeneas'ın Yolu’ belgesel filminin özel gösterimine ev sahipliği yapacak. Gösterim, 8 Mayıs saat 15.00'te müze bünyesinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl kapılarını açan ‘Aeneas'ın Göçü’ sergisi ile Aeneas temasına verdiği önemi gösteren Troya Müzesi, Aeneas Kültür Rotası'nın tescilinde de önemli rol oynadı. Aeneas'ın Yolu’ belgesel filmi, antik dünyanın en önemli mitolojik figürlerinden biri olan Aeneas'ın destansı yolculuğunu mercek altına alıyor.