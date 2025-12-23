Af düzenlemesi Meclis'te: Deprem suçlarıyla ilgili kritik gelişme

Depremzedelerin günlerdir başlattıkları eylemler ve son olarak Meclis önünde tuttukları nöbet sonuç verdi.

Deprem suçları Covid-19 düzenlemesinin dışına çıkarıldı. Böylece 6 Şubat veya öncesinde deprem suçu nedeniyle yargılananlar 11. Yargı Paketi'ndeki aftan yararlanamayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" dedi.

11. Yargı Paketi'nde yer alan örtülü af düzenlemesiyle deprem suçlularının da affedilecek olması büyük tepki toplamış depremzede aileler eyleme başlamıştı.

Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen erken tahliye kapsamı, MHP'nin baskısıyla yapılan değişiklikle genişletildi. İstisnalar hariç 31 Temmuz 2023 öncesi suçlarda yaklaşık 55 bin hükümlünün açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl erken geçmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilmişti.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen istisnalar dışında kalan hükümlülerden yaklaşık 55 bin kişinin ilk aşamada serbest kalması öngörülüyor.