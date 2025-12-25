Af düzenlemesi: MHP'li Yıldız'dan kapsam dışı kalanlar için mesaj

11. Yargı Paketi kapsamında kabul edilen af düzenlemesinin bugün hayata geçmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan bir düzenleme sinyali daha geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nfaz düzenlemesinin ilk aşamada 55 bin kişiyi kapsadığını açıklarken 6 ay içinde 120 bin kişinin daha etkileneceğini söyledi.

Yıldız, paylaşımında, “Aynı ya da daha önceki tarihlerde işlenen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, hükümlüden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle ilk etapta 55 bin, altı ay içinde ise toplam 120 bin hükümlünün olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiştir” ifadelerine yer verdi.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha

erken açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getirilmiştir.



Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve

kovuşturmalar bakımından…

“KAPSAM DIŞINDA KALANLAR BİRAZ DAHA BEKLESİN”

Son yasanın kapsamı dışında bırakılanlar için yeni bir adım atılabileceğinin sinyalini veren Yıldız, “İstisna tutulanlar biraz daha sabretsin, dile getirilen yakınmaları anlıyoruz” dedi.

11. Yargı Paketi kapsamında kabul edilen af düzenlemesi bugün hayata geçti. Aralarında dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hüküm giyenlerin de bulunduğu 50 bin kişi erken serbest kalacak. Cezaevlerinden ilk tahliyeler de başladı.