AFAD 1250 Personel Alımı 2025: Başvuru şartları, kadrolar ve tarihler açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Alımlar, arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeni kadrolarında gerçekleştirilecek.

AFAD’ın bu kapsamlı personel alımı, afet yönetimi kapasitesini güçlendirmek ve özellikle deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerde etkin müdahale için yeni kadroların oluşturulmasını hedefliyor.

AFAD personel alımı için Resmi Gazete bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

AFAD 1250 PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Yayımlanan ilana göre, AFAD taşra teşkilatına 1250 sözleşmeli personel alınacak. Bu personeller arasında hem arama kurtarma teknikerleri hem de arama kurtarma teknisyenleri bulunacak.

Kadro Unvan İstihdam Şekli Alım Sayısı AFAD Taşra Teşkilatı Arama ve Kurtarma Teknikeri Sözleşmeli 77 kişi AFAD Taşra Teşkilatı Arama ve Kurtarma Teknisyeni Sözleşmeli 1173 kişi Toplam 1250

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için genel ve özel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Genel Şartlar

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına sahip olmak.

Özel Şartlar

Arama ve kurtarma teknikerliği için ilgili önlisans programlarından mezun olmak,

Arama ve kurtarma teknisyeni için ortaöğretim veya mesleki teknik lise mezunu olmak,

Afet ve acil durum çalışmalarında görev alabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak,

Vardiyalı çalışma sistemine ve yoğun saha şartlarına uyum gösterebilmek.

Tüm özel ve genel şartlar için en detaylı bilgiyi e-Devlet üzerinden almanız gerekmektedir.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular e-Devlet üzerinden, İçişleri Bakanlığı – AFAD Başkanlığı kariyer kapısı aracılığıyla alınacak. Başvuru ekranı açıldığında adaylar, gerekli belgeleri yükleyerek başvuru işlemlerini çevrimiçi olarak tamamlayabilecek.

Uyarı: Adayların ilanı dikkatle incelemesi ve başvuru belgelerini eksiksiz şekilde yüklemesi gerekiyor. Eksik ya da hatalı başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

AFAD PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı,

Diploma veya mezuniyet belgesi,

KPSS sonuç belgesi,

Adli sicil kaydı,

Sağlık raporu (göreve engel durumu bulunmadığını gösteren),

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

Vesikalık fotoğraf.

Tüm gerekli belgeler için e-devlet'i ziyaret ediniz.

AFAD 1250 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvuru tarihleri, 5 Kasım 2025 Saat 10.00 ve 11 Kasım 2025 saat 17.00 arasında e devlet üzerinden yapılabilecek.

AFAD personel alımı için KPSS şartı var mı?

Adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

AFAD hangi kadrolara personel alacak?

Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına toplam 1250 kişi alınacaktır.

AFAD personel alımına kimler başvurabilir?

İlgili eğitim programlarından mezun, fiziksel yeterlilikleri uygun ve kamu hizmetine giriş şartlarını taşıyan adaylar başvurabilir.

AFAD personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak olup, AFAD kariyer kapısı üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.