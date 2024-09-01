AFAD, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı



AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ’da turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa’da ise sarı kod uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden 57 ihbar alındığı ve Karabük’te 5 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.