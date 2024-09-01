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AFAD, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

Güncel
  • 01.09.2024 00:26
  • Giriş: 01.09.2024 00:26
  • Güncelleme: 01.09.2024 00:28
Kaynak: İHA
AFAD, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı
AA


AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ’da turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa’da ise sarı kod uyarısı yapıldı. 
Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden 57 ihbar alındığı ve Karabük’te 5 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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