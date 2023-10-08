AFAD açıkladı: Niğde'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 06.24'te Niğde'nin Bor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin Bor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.24'te meydana gelend depremin derinliği 18.36 kilometre olarak kaydedildi.