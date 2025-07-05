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AFAD açıkladı: Silivri'de 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Silivri'de saat 14.24'te 3,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 05.07.2025 14:34
  • Giriş: 05.07.2025 14:34
  • Güncelleme: 05.07.2025 14:41
Kaynak: AA
AFAD açıkladı: Silivri'de 3,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul Silivri'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 14.24'te meydana geldi.

Deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Depremin derinliğinin ise 8,85 kilometre olduğu bildirildi.

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