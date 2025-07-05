AFAD açıkladı: Silivri'de 3,8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Silivri'de saat 14.24'te 3,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: AA
İstanbul Silivri'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 14.24'te meydana geldi.
Deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Depremin derinliğinin ise 8,85 kilometre olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi