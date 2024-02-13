AFAD: Aşırı yağıştan etkilenen yerlerde 989 kişi tahliye edildi

AFAD, Antalya, Burdur ve Isparta’da sağanak yağışın devam etmesinin beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. AFAD bölgede aşırı yağıştan etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Antalya, Burdur ve Isparta’da sağanak yağışın devam etmesinin beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. AFAD bölgede aşırı yağıştan etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: yapılan açıklama şu şekilde:

“Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 ilimiz (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir.

Antalya ilimizde; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1.486 ihbar gelmiş olup, Ekiplerimiz müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Aşırı yağışlardan etkilenen 989 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Çalışmaları koordine etmek üzere bölgeye 1 AFAD Başkan Yardımcısı ve 1 Daire Başkanı görevlendirilmiştir. Bölgede toplam; 398 personel, 63 araç, 24 motopomp, 7 kube motopomp, 13 dalgıç pompa, 7 bot görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."