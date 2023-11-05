AFAD, Aydın'daki selde kaybolan 2 kişinin halen arandığını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı selde kaybolan 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Söke'de başlayan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

AFAD, Jandarma, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, itfaiye, belediye ekiplerinin sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bağarası Mahallesi'nde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir. Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir. Alınan bilgiye göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Güneyyaka Mahallesi'nde bir, Demirçay Mahallesi'nde bir olmak üzere 2 vatandaşımız kayıp olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir."