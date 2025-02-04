AFAD Başkanı Okay Memiş'e yeni görev: Yerine Mersin Valisi getirildi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı.

Resmi Gazete'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararına göre, MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Memiş getirildi.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na da Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

Pehlivan'dan boşalan göreve, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un ataması yapıldı.