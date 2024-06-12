AFAD, bu ay sonunda depremzedelere kira yardımını kesecek: Yukarıda kimse var mı?

6 Şubat depremlerinin ardından binlerce insanı enkaz altından kurtaramayan iktidar depremzedeyi bir kez daha kaderine terk etti. Arama kurtarma faaliyetlerinde tartışmanın odağında olan AFAD’ın bu ay sonu itibarıyla kiracılara yaptığı yardımı keseceğini açıklaması tepki çekti.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen depremzedeleri ortada bırakan iktidar, yaptığı destekleri de bir bir kesiyor. AFAD, depremlerde yıkılan binalarda oturan ve evleri yıkılan, orta ve ağır hasar alan kiracılara yatırılan kira yardımının bu ay sonu itibarıyla kesileceğini duyurdu. AFAD’ın ‘Evler teslim edilene kadar kira desteği verileceğini’ yönündeki açıklamalarına karşın kira yardımının kesilmesine yurttaşlardan tepki yağdı: ‘‘Destek verilirken lütuf gibi davulla, zurnayla; kesilirken ise sessizce duyuruluyor.’’

Elektrik ve su faturası yardımı, işçilere yapılan desteğin kesilmesinin ardından bu kez AFAD kira desteğini keseceğini açıkladı. Yurttaşlara kısa mesaj yoluyla iletilen yazıda şunlar denildi: “Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15’inci ve sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız.”

ÖLÜME TERK ETTİLER

Kiracılara ödenen kira yardımının sona ermesine karşın ev sahiplerine kira yardımının süreceğini belirten yurttaşlar ‘‘Depremzede kiracılara üvey evlat muamelesi yapılıyor’’ dedi. Depremde yerle bir olan Hatay Antakya’da kirada yaşadığı evi yerle bir olan bir öğretmen afetzede, yardımların kesilmesine tepki göstererek iktidara seslendi. Depremzede kadın, depremin ardından bir süre çadırda yaşadıklarını anlatarak “Deprem sonrası biz elimizdeki her şeyimizi göçük altında bıraktık. Devlet bize sahip çıkmalıyken geldiğimiz nokta içler acısı. Çevre illerde ve yıkılan kentlerde kiralar en az 5 kat arttı. Zaten tamamı karşılanmıyor. Gelen yardımla bir kısmını karşılıyorduk, elimiz hafifliyordu. Şimdi kira almadan nasıl ödeyeceğiz. Okuyan çocuklarım var. Yapılan yardımlar tüm ihtişamıyla duyurulurken yardımlar kesilirken sessiz sedasız, bir mesajla duyuruluyor. Ev yok, yardım da yok. Bizi ölüme terk ettiler.”

Malatya’da yaşayan bir depremzede ise kiracılara yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Veren el alan eli görmemesi gerekirken neredeyse davulla zurnayla yardımları duyurdular. Şimdi bizi yarı yolda bırakıyorlar. Hani yanımızdaydınız? Biz yaşam mücadelemize devam ediyoruz. Hani evimiz nerede? Hani yardımlar nerede? ‘Kentten gitmeyin’ dediniz biz de gitmedik. 5 bin TL olan kiram depremin ardından 2-3 katına çıktı. Ölsek daha mı iyiydi?”

YARDIMLAR BİR BİR KESİLİYOR

Depremde kentlerin yerle bir olmasının ardından AKP, depremzedelere destek olacağı sözü vermişti. Yurttaşların konut sorununu çözmedikleri gibi büyük bir coşkuyla duyurdukları yardımları da sessiz sedasız kesmeye başladı. Yapılan ancak daha sonra kesilen yardımlardan bazıları şöyle:

Türkiye İş Kurumu’nun afet, salgın, acil durum, sosyal kriz gibi nedenlerle işsizlerin 6 aylığına istihdam edilmesini sağlayan Toplum Yararına Programı’ndan depremzedeler yararlanmıştı. Programı biten işçiler işsiz kalmıştı.

Depremzedelerin mağdur olmaması için elektrik ve su sayaçları bir süre okunmayarak fatura gönderilmemesi kararı alınmıştı. Faturalar, kullanılan enerji miktarının artması ve 2. kademeden hesaplanması nedeniyle katlanarak yurttaşlara yollanmıştı.