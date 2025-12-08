Giriş / Abone Ol
AFAD'dan 3 bölge için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

AFAD, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de beklenen yağışlar için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

Güncel
  • 08.12.2025 17:20
  • Giriş: 08.12.2025 17:20
  • Güncelleme: 08.12.2025 17:24
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Düzce, Zonguldak ve Bartın'da sağanak, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'da kar uyarısı yapıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda, bugün kuvvetli sağanağın beklendiği Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimleri için "sarı kodlu" uyarı verildi.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

