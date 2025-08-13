AFAD'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de depremden etkilenen alanlarda Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) yürütüldüğünü bildirdi.

Başkanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki iyileştirme çalışmalarınınTürkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında devam ettiği ifade edildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Merkez mahalleler, Alacaatlı ve Kerpit köylerinde incelemelerde bulunulduğu ve devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında vatandaşların bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen yerleşim alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından ise zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor. AFAD ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere uygun alanlar tespit edilerek konteyner kurulumuna hızlıca başlandı."