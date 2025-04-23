AFAD'dan İstanbul depremine ilişkin uyarı: Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından en büyüğü 4,9 olan artçılar da peş peşe yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yurttaşlara uyarılarda bulunularak, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" denildi.

Açıklamada, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" uyarısı yapıldı.

AFAD açıklamasında, "Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadelerine yer verildi.