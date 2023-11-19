AFAD'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı: SMS gönderildi

AFAD, İstanbul'da sağanak ve tam fırtına beklendiğini belirtti. Yurttaşlara gönderilen SMS'te dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AA), İstanbul için yurttaşlara SMS göndererek sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

AFAD'ın mesajında, "Meteoroloji'ye göre bugün İstanbul'da sağanak ve tam fırtına bekleniyor" denildi.

Mesajda, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde dün gün boyu etkili olan yağış, bugün sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.