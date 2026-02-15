AFAD'dan "sarı kodlu" uyarı verilen illerde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), "sarı kodlu" uyarı verilen illerdeki yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

AFAD'ın açıklamasında, 12-15 Şubat günleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "sarı kodlu" uyarı verilen illerle ilgili yapılan değerlendirmeler, elde edilen veriler ve kapsamlı analiz çalışmaları sonucunda meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, taşkın, çığ, ulaşımda aksamalar, mahsur kalma olaylarına ilişkin valiliklerin, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili afet gruplarının bilgilendirildiği belirtildi.

Gerekli tedbirlerin alınmasının, yeterli sayıda personel ile aracın görevlendirilmesinin ve teyakkuz halinde olunmasının sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyarı verilen illerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için SMS ve anonslar yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı kodlu uyarı verilmiş olan illerimizin muhtelif kesimlerinde mahsur kalan 1995 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edilmiş, yağmurun dinmesi, şartların iyileşmesiyle birlikte salimen ikametlerine dönmeleri sağlanmıştır. Ülkemiz genelinde toplam 1472 ihbar alınmış olup tüm olaylara ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir."

Açıklamada, müdahale çalışmalarında AFAD, Emniyet, Jandarma, sağlık, Karayolları, DSİ, özel idareler, belediyeler, tarım orman il müdürlükleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, defterdarlık ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 25 bin 333 personelin 12 bin 693 araçla görev aldığı ifade edildi.

Ulaşıma kapanan yol güzergahlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü, il özel idareleri ve belediye ekiplerince, dere yataklarında ise DSİ ekipleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.