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AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adıyaman'da saat 06:20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.03.2024 06:47
  • Giriş: 03.03.2024 06:47
  • Güncelleme: 03.03.2024 06:53
AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Sincik'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06:20'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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