Akdeniz’de gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 01.33’te kaydedilen sarsıntının 9,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

  • 08.02.2026 08:25
  • Giriş: 08.02.2026 08:25
  • Güncelleme: 08.02.2026 08:27
AFAD duyurdu: Akdeniz'de gece yarısı 5.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

