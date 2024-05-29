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AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 06:24'te Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 29.05.2024 08:10
  • Giriş: 29.05.2024 08:10
  • Güncelleme: 29.05.2024 08:11
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 29.76 km olarak ölçüldü.

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