AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 06:24'te Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 29.76 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kaş (Antalya)
Tarih:2024-05-29
Saat:06:24:19 TSİ
Enlem:36.29333 N
Boylam:29.3825 E
Derinlik:29.76 km
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