AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 06:24'te Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 29.76 km olarak ölçüldü.