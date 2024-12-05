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AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 68.25 kilometre mesafede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.12.2024 09:29
  • Giriş: 05.12.2024 09:29
  • Güncelleme: 05.12.2024 09:33
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Antalya Gazipaşa'da 09:08'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 21.06 km olarak açıklandı.

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