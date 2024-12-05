AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa'ya 68.25 kilometre mesafede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Antalya Gazipaşa'da 09:08'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 21.06 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-05
Saat:09:08:03 TSİ
Enlem:35.87028 N
Boylam:31.70694 E
Derinlik:21.06 km
Detay:https://t.co/v4c1p43qUg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi